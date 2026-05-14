Lido di Venezia l' Udc propone di pedonalizzare parzialmente il Gran viale

L'Unione di Centro ha presentato una proposta per la pedonalizzazione parziale del Gran Viale Santa Maria Elisabetta, una strada che si trova sul Lido di Venezia. La proposta riguarda una modifica alla viabilità dell’area, che si trova nella zona centrale dell’isola e collega piazzale S. Maria Elisabetta con altre parti dell’isola stessa. La proposta viene avanzata da un partito che supporta la candidatura di un candidato sindaco alle prossime elezioni comunali.

L'Unione di Centro, partito che fa parte della coalizione a sostegno di Simone Venturini, propone per il Lido di Venezia una piccola rivoluzione nella viabilità: la pedonalizzazione parziale del Gran Viale Santa Maria Elisabetta, quello, per chi conosce meno l'isola, che inizia da piazzale dove.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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