Cavi pericolanti in viale dell’Appennino | strada parzialmente chiusa e traffico in tilt

Lunedì mattina, un tratto di viale dell’Appennino è stato chiuso al traffico a causa di cavi pericolanti che si trovano lungo la strada. La chiusura ha causato disagi e rallentamenti significativi nel traffico, rendendo difficile il passaggio in quella zona. La strada rimane parzialmente chiusa mentre le autorità intervengono per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la circolazione.

Lunedì mattina di criticità stradale per la chiusura di un tratto nevralgico di viale dell’Appennino. Dalla serata di domenica, il segmento compreso tra via Fiume Montone e via Corbari è interdetto al traffico a causa del distacco di alcuni cavi della linea aerea, finiti pericolosamente a ridosso.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Incidente sulla statale per Vercelli: strada chiusa e traffico in tiltRotonda chiusa e traffico completamente bloccato per un incidente sulla statale 11. “Brucia tutto”. Italia, terribile incendio: chiusa strada. Traffico in tiltUn incendio è divampato nelle prime ore del mattino lungo via Portuense, interrompendo la normale circolazione e richiedendo l’intervento dei...