A Lido di Classe, viale Caboto, la strada principale del quartiere, diventerà pedonale. La decisione, presa dall’amministrazione comunale, arriva dopo un lungo confronto tra le associazioni locali e le istituzioni. La trasformazione mira a rendere più vivibile l’area e a favorire la fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini e dei visitatori. La modifica sarà attuata nei prossimi mesi.

Viale Caboto, la strada principale di Lido di Classe diventerà pedonale, una decisione a cui il Comune stava pensando da tempo e che ora verrà concretizzata, anche alla luce di un desiderio che ha sempre unito comitato cittadino e Pro Loco. La strada lo scorso anno è stata rifatta grazie ai finanziamenti del Pnrr e si trova già in zona a traffico limitato, un divieto che, però, è stato poco rispettato finora, se è vero che sia i residenti che i turisti, e anche i fornitori degli stabilimenti balneari, continuano a percorrerla. Ora però la situazione cambierà perché l’intenzione è di trasformare il viale in un luogo senza auto dove poter tranquillamente passeggiare, per questo non passeranno da via Caboto neanche più i fornitori dei bagni per le operazioni di ‘carico e scarico’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ’rivoluzione’ di Lido di Classe. Viale Caboto diventerà pedonale

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