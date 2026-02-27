45 milioni per salvare il mare | addio agli sversamenti a Palombina

Un investimento di 45 milioni di euro è stato destinato al sistema fognario tra Palombina e Falconara Marittima, con l’obiettivo di eliminare gli sversamenti a mare. L’intervento mira a risolvere i problemi legati alle acque reflue che hanno portato a divieti di balneazione nella zona. L’obiettivo è migliorare la gestione delle acque e proteggere le aree costiere.

Sommario Un investimento da 45 milioni di euro per rivoluzionare il sistema fognario tra Palombina e Falconara Marittima, ponendo fine agli sversamenti a mare che hanno causato divieti di balneazione. Il progetto, illustrato dal direttore di Viva Servizi Moreno Clementi, prevede la realizzazione di nuove condotte e vasche di accumulo per gestire le acque piovane, garantendo un mare pulito anche dopo i temporali. Un mare pulito per il litorale marchigiano Il litorale marchigiano sta per vivere una svolta epocale. A Palombina e Falconara Marittima, due località balneari dell'anconetano, è stato inaugurato un maxi-cantiere da 45 milioni di euro destinato a rivoluzionare il sistema fognario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Mare pulito a Palombina e Falconara: al via il maxi-cantiere da 45 milioni contro gli sversamentiL'intervento per eliminare gli scarichi in battigia e riqualificare il litorale tra Ancona e Falconara: Opere completate entro il 2030, al via subito...

Svolta per il litorale: 45 milioni contro gli sversamenti a Palombina e Falconara (VIDEO)oreno Clementi di Viva Servizi annuncia l'apertura del cantiere destinato a rivoluzionare il sistema fognario destinato a rivoluzionare il sistema...

Argomenti discussi: Giornata lavorativa di 12 ore. In Germania la riforma che potrebbe diventare realtà; Oltre un milione e mezzo di auto ancora con airbag difettosi: verifica ora il tuo veicolo.