Liceo Petrocchi a Pistoia | la Rivoluzione Francese in chiave satirica

Al liceo Petrocchi di Pistoia si sta svolgendo una rappresentazione teatrale che propone la Rivoluzione Francese attraverso un’interpretazione satirica. La performance coinvolge studenti che hanno scritto e interpretato il testo, puntando a mettere in discussione alcuni aspetti storici e sociali dell’epoca. La rappresentazione, rivolta a un pubblico di studenti e insegnanti, mira a stimolare un confronto sulla storia e sulla satira come strumenti di riflessione. Gli autori sono giovani talenti che frequentano il liceo, coinvolti nel progetto scolastico.

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