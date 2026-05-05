Da inizio maggio, alcune università francesi hanno avviato un progetto che permette agli studenti di ricevere un pasto completo al costo di un euro nelle mense universitarie. La decisione riguarda diverse istituzioni di istruzione superiore e ha attirato l’attenzione di studenti e media. La misura mira a rendere più accessibile l’alimentazione agli studenti, coinvolgendo più strutture universitarie in tutto il Paese.

Parigi (Francia), 5 maggio 2026 – Sta facendo discutere la nuova iniziativa delle università francesi, le cui mense hanno iniziato a distribuire pasti al prezzo di un euro a tutti gli studenti. La decisione di estendere la tariffa scontata (finora era appannaggio esclusivo dei giovani con basso reddito, già destinatari di borse di studio e altri aiuti finanziari) è arrivata su pressione delle associazioni studentesche, dopo le ripetute manifestazioni di protesta per le crescenti difficoltà economiche degli universitari. Il menù è completo: antipasto, portata principale e dessert. Un pranzo completo per cui, prima, la maggiora parte degli studenti pagava 3,30 euro.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pasti completi a 1 euro nelle mense universitarie, la “piccola rivoluzione” francese

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