Quando scorrendo tra lo scaffale delle novità editoriali ci imbattiamo in Le due rivoluzioni: Fascismo e Rivoluzione francese (320 pp.; 28,00€) di Carlo Talarico, pubblicato da Oaks editrice, l’idea di essere nel campo dell’antinomia è forte. Da una parte il 1789 dall’altra il 1922, quasi un secolo e mezzo di distanza eppure i punti di convergenza emergono. A spiegarlo è lo stesso Mussolini: «Le negazioni fasciste del socialismo, della democrazia, del liberalismo», afferma il Duce nel 1932 alla voce “ La Dottrina del Fascismo ” nell’Enciclopedia italiana, «non devono tuttavia far credere che il Fascismo voglia respingere il mondo a quello che esso era prima di quel 1789, che viene indicato come l’anno di apertura del secolo demo-liberale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fascismo, quegli insospettati legami con la rivoluzione francese

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