Liceo 5.0 seminario MIM il 26 maggio sul valore della cultura classica oggi
Il 26 maggio si terrà un seminario di studio dedicato al progetto “Liceo 5.0”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La sessione si concentrerà sul ruolo della cultura classica nel sistema scolastico attuale. La comunicazione ufficiale del ministero, datata 13 maggio, invita docenti, studenti e operatori del settore a partecipare all’evento. L’appuntamento si inserisce in un percorso di approfondimento sul valore e sulle prospettive del liceo tradizionale nel contesto educativo contemporaneo.
Con una nota del 13 maggio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito segnala il seminario di studio e ascolto “Liceo 5.0 - le opportunità della cultura classica nella società contemporanea”, in programma il 26 maggio 2026 a partire dalle ore 8:30. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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