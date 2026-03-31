Lovere al via la Settimana della Cultura Classica

Da bergamonews.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lovere prende il via la Settimana della Cultura Classica, un evento che si svolgerà dal 15 al 28 aprile. L’iniziativa coinvolge diverse attività legate alla cultura antica e si svolge nel territorio del Sebino. La manifestazione prevede incontri, esposizioni e spettacoli dedicati alla storia e alle tradizioni della civiltà classica.

La Settimana della Cultura Classica è sicuramente uno degli eventi culturali di maggior importanza del Sebino: quest’anno l’edizione si svolgerà dal 15 Aprile al 28 Aprile. Promosso dalla collaborazione tra il Liceo Decio Celeri, il Comune di Lovere, l’Accademia Tadini, la Associazione Culturale Compagnia Teatrale Olive a pArte e il Cinema Teatro Crystal, il festival si propone di declinare i due aspetti fondamentali del rapporto scuola-teatro, ovvero portare il teatro nelle scuole e portare le scuole a teatro. Per questo motivo, il festival si sviluppa su due livelli: nelle mattinate, le scuole di Lovere e dintorni possono partecipare a... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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