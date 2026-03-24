Studentesse e studenti di tutta Italia si sfidano nella traduzione di Cicerone, tra formazione, passione per il latino e confronto culturale.. Il Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo” di Aversa si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno: la XV edizione del Certamen Ciceronianum Normanno, in programma venerdì 27 marzo. Un evento che si preannuncia di grande rilievo, capace di riunire studenti e docenti nel segno della passione per la cultura classica e per lo studio del latino. Il Certamen rappresenta una significativa occasione di confronto e di valorizzazione delle competenze linguistiche e interpretative degli studenti, chiamati a misurarsi con la traduzione e l’analisi di un testo tratto dalle opere filosofiche di Cicerone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Il Liceo Classico e Musicale “Cirillo” di Aversa celebra la cultura classica: al via la XV edizione del Certamen Ciceronianum Normanno

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