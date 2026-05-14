Sei decine di filosofi contestano la bozza di revisione dei programmi scolastici nei licei, sostenendo che si rischia di eliminare autori fondamentali come Marx e Spinoza. La discussione riguarda anche la scelta tra Hobbes e Rousseau, che potrebbe modificare l’approccio didattico agli studenti. La questione riguarda le possibili conseguenze di queste decisioni sulla formazione filosofica degli studenti e sui contenuti insegnati nel prossimo futuro.

? Punti chiave Quali autori fondamentali rischiano di sparire dai programmi dei licei?. Come influirà la scelta tra Hobbes e Rousseau sulla didattica?. Perché sessanta accademici hanno firmato questa lettera contro il Ministero?. Cosa accadrà agli studenti se la riforma entrerà in vigore?.? In Breve Firmatari includono studiosi come Massimo Cacciari, Gaetano Lettieri e Giuseppe Licata.. Consultazione online per docenti e famiglie aperta fino al 31 maggio 2026.. Nuove indicazioni didattiche diventerebbero effettive a partire dall'anno scolastico 20272028.. Loredana Perla sostiene che le direttive non sono un elenco obbligatorio..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Licei, 60 filosofi contro la bozza: ‘Rischio vuoto su Marx e Spinoza

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