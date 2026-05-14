Libreria Teatro | Piccolo principe in dono a lei
Ieri nel centro della città si è distinto un negozio particolare, tra molti altri. La libreria teatro ha deciso di regalare un'edizione speciale del “Piccolo Principe” a una cliente. L'iniziativa ha attirato l'attenzione di alcuni passanti, mentre altri si sono soffermati sulla scelta di omaggiare con un libro un cliente presente nel negozio. La scena si è svolta senza ulteriori eventi significativi, rimanendo tra le semplici azioni di routine commerciale.
Tra tutti i negozi ieri in centro, va detto, ce n’era uno solo che spiccava per ‘Kateness’, oppure ‘Kate-mania’. Indubitabilmente stiamo parlando della Libreria del Teatro di via Crispi, che ha addobbato la sua vetrina con foto della principessa del Galles e con altri simboli della cultura ‘uk’. Come si conviene, vista la visita di due giorni che si concluderà oggi. Patty, la titolare, ha anche affidato a Facebook un suo emozionante pensiero. Un messaggio nella bottiglia, nella speranza che Catherine ci faccia caso. "Cara Principessa Kate – si legge nel messaggio della titolare della libreria, una delle botteghe storiche di Reggio –, come...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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