Libreria Teatro | Piccolo principe in dono a lei

Ieri nel centro della città si è distinto un negozio particolare, tra molti altri. La libreria teatro ha deciso di regalare un'edizione speciale del “Piccolo Principe” a una cliente. L'iniziativa ha attirato l'attenzione di alcuni passanti, mentre altri si sono soffermati sulla scelta di omaggiare con un libro un cliente presente nel negozio. La scena si è svolta senza ulteriori eventi significativi, rimanendo tra le semplici azioni di routine commerciale.

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Tra tutti i negozi ieri in centro, va detto, ce n’era uno solo che spiccava per ‘Kateness’, oppure ‘Kate-mania’. Indubitabilmente stiamo parlando della Libreria del Teatro di via Crispi, che ha addobbato la sua vetrina con foto della principessa del Galles e con altri simboli della cultura ‘uk’. Come si conviene, vista la visita di due giorni che si concluderà oggi. Patty, la titolare, ha anche affidato a Facebook un suo emozionante pensiero. Un messaggio nella bottiglia, nella speranza che Catherine ci faccia caso. "Cara Principessa Kate – si legge nel messaggio della titolare della libreria, una delle botteghe storiche di Reggio –, come...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Libreria Teatro: "Piccolo principe in dono a lei" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate "Il piccolo principe è un burattino" al Teatro AuroraSabato 28 febbraio arriva a per la prima volta a Scandicci, presso il Teatro Aurora (spettacolo ore 17. Firenze, in scena il Piccolo Principe al teatro VerdiFirenze, 5 marzo 2026 - Approda al Teatro Verdi di Firenze Il Piccolo Principe, lo spettacolo dei record tratto dalla storia piú letta e amata di... Si parla di: Libreria Teatro: Piccolo principe in dono a lei. Libreria Teatro: Piccolo principe in dono a leiTra tutti i negozi ieri in centro, va detto, ce n’era uno solo che spiccava per ‘Kateness’, oppure ‘Kate-mania’. ilrestodelcarlino.it Il Piccolo Principe torna a teatro per regalare emozioni: Tutti i grandi sono stati bambini...Il Piccolo Principe torna a teatro per regalare emozioni: Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano. Lo spettacolo dei record, la storia più letta e amata di ... tgcom24.mediaset.it