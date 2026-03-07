Il 5 marzo 2026, al Teatro Verdi di Firenze, viene rappresentato lo spettacolo tratto da Il Piccolo Principe, la storia più letta e amata di tutti i tempi, scritta da Antoine de Saint-Exupéry. La produzione coinvolge attori e un team di artisti che portano in scena il celebre racconto, attirando il pubblico della città e appassionati da tutta la regione. La messa in scena si svolge in un teatro storico della città.

Firenze, 5 marzo 2026 - Approda al Teatro Verdi di Firenze Il Piccolo Principe, lo spettacolo dei record tratto dalla storia piú letta e amata di tutti i tempi, scritta da Antoine de Saint-Exupéry. sarà in scena da venerdì 13 a domenica 15 marzo. Giunto alla sua quarta edizione, lo show dal 2023 ad oggi ha venduto oltre 150.000 biglietti in tutta Italia incantando il pubblico di tutte le età. Nel 2026 la tournée approda con le uniche tappe toscane al Verdi di Firenze, in una versione rinnovata e ancora più spettacolare. Lo show firmato Razmataz Live è una rappresentazione, unica nel suo genere, di un classico senza tempo come Il Piccolo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, in scena il Piccolo Principe al teatro Verdi

Al Teatro Verdi torna Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-ExupéryIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Lo show dei record “IL PICCOLO PRINCIPE” approda al Teatro Verdi di...

"Il piccolo principe" al Teatro Puccini di FirenzeIl Piccolo Principe di Italo Dall’Orto torna in scena in un nuovo allestimento, carico di significato e bellezza, interpretato da un cast...

Tutti gli aggiornamenti su Piccolo Principe.

Temi più discussi: Il Piccolo principe. Viaggio tra i pianeti per l’inclusione sociale; Il piccolo Principe, musica e show al teatro Augusteo; Musical, danza e monologhi tra temi attuali, visione oniriche e spunti di riflessione in scena al Teatro Lyrick di Assisi; Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 7 e l'8 marzo.

Firenze, in scena il Piccolo Principe al teatro VerdiFirenze, 5 marzo 2026 - Approda al Teatro Verdi di Firenze Il Piccolo Principe, lo spettacolo dei record tratto dalla storia piú letta e amata di tutti i tempi, scritta da Antoine de Saint-Exupéry . lanazione.it

Il Piccolo principe. Viaggio tra i pianeti per l’inclusione socialeArriva all’Aurora di Scandicci ‘ Il Piccolo Principe. Viaggio tra i pianeti ’, spettacolo che attraverso il linguaggio dei burattini si rivolge ai più giovani per veicolare un messaggio di inclusione ... lanazione.it

Eventi 7 marzo a Bologna e dintorni: “A place of Safety”, Il piccolo principe, Nino D’Angelo x.com

Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry dal 6 all’8 marzo al Teatro Celebrazioni di Bologna - facebook.com facebook