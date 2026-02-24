Il piccolo principe è un burattino al Teatro Aurora

Sabato 28 febbraio arriva a per la prima volta a Scandicci, presso il Teatro Aurora (spettacolo ore 17.30; informazioni 347.0002029; teatrodeiburattini.it) il Teatro Umbro dei Burattini con il nuovo spettacolo “Il Piccolo Principe. Viaggio tra i pianeti”. Una storia eterna ma nella rivisitazione della favola proposta dal Teatro Umbro dei Burattini l’aviatore ideato da Antoine de Saint-Exupéry insegna ai più piccoli il valore dell’amicizia e del rispetto per l’altro, i principi dell’inclusione e la capacità di ritrovare il bambino che e` nascosto in ognuno di noi. Sarà l’antica arte dei burattini a presentare la storia in chiave moderna con uno spettacolo di 75 minuti che ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico e da parte dei media nel corso delle precedenti tournée in tutta Italia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Il Piccolo Principe al Teatro OlimpicoDa febbraio 2026, il Teatro Olimpico ospiterà di nuovo “Il Piccolo Principe” in una versione rivisitata e più spettacolare.

