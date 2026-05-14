Liberiamo Napoli dalle violenze | oltre 150 associazioni con artisti e scrittori pronte a marciare sabato
Sabato a Napoli si terrà una marcia organizzata da più di 150 associazioni, tra cui artisti, scrittori e rappresentanti della società civile. L’iniziativa è sostenuta anche dall’Arcivescovo Metropolita della città. L’obiettivo principale è chiedere un intervento più deciso contro la povertà educativa e la dispersione scolastica. L’appello invita a rafforzare gli sforzi per migliorare le condizioni sociali e contrastare le violenze che interessano il territorio. La manifestazione si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tematiche.
Oltre 150 associazioni aderenti, artisti, scrittori, rappresentanti della società civile firmatari dell’appello, che porta come prima adesione quella dell’Arcivescovo Metropolita di Napoli don Mimmo Battaglia, per chiedere un impegno maggiore nel contrasto alla povertà educativa, la dispersione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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