Liberiamo Napoli dalle violenze | oltre 150 associazioni con artisti e scrittori pronte a marciare sabato

Sabato a Napoli si terrà una marcia organizzata da più di 150 associazioni, tra cui artisti, scrittori e rappresentanti della società civile. L’iniziativa è sostenuta anche dall’Arcivescovo Metropolita della città. L’obiettivo principale è chiedere un intervento più deciso contro la povertà educativa e la dispersione scolastica. L’appello invita a rafforzare gli sforzi per migliorare le condizioni sociali e contrastare le violenze che interessano il territorio. La manifestazione si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tematiche.

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