Cultori del disegno artisti popolari scrittori e tulipani | appuntamento al Maf

Domenica 12 si terrà un evento culturale presso il Maf di San Bartolomeo in Bosco, che proporrà un'offerta varia e completa. L'iniziativa prevede la presentazione di tre progetti diversi dedicati a settori come il disegno, la letteratura, l’arte popolare e i tulipani. La giornata si inserisce in un calendario di attività organizzate dall'istituzione, che ha maturato una lunga esperienza nella gestione di eventi culturali.

Una proposta culturale a 360 gradi verrà offerta domenica 12 al Maf di San Bartolomeo in Bosco. La ormai lunga esperienza di organizzazione di eventi da parte dell'istituzione condurrà in questa occasione a presentare tre stimolanti progetti culturali inseriti nello splendido contesto della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Artisti insieme con la Form per l’appuntamento al FeroniaDonna Musica è il nuovo appuntamento della stagione sinfonica MusicAttraverso 2026 della Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana, un concerto... Leggi anche: Maratona "Scrittori in Circolo", appuntamento con Milone e Gentile