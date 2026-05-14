Libera dal servizio ferma il ladro

Da ilgiorno.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una poliziotta, fuori servizio, ha fermato un uomo ritenuto responsabile di un furto aggravato all’interno di un supermercato. L’intervento è avvenuto subito dopo che si sono verificati i fatti. La donna ha bloccato il sospetto e consegnato la persona alle forze dell’ordine intervenute sul posto. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo.

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Poliziotta libera dal servizio ferma un uomo ritenuto responsabile di un furto aggravato all’interno di un supermercato. È successo martedì in città, dove una giovane agente della Polizia di Stato che si trovava alla Lidl di via Baioni, ha bloccato l’autore di un furto. L’episodio è avvenuto intorno alle 17.30. La poliziotta stava effettuando alcuni acquisti personali, ad un certo punto ha notato il comportamento sospetto di un uomo che si aggirava tra le corsie: si tratta di un cittadino marocchino di 37 anni, regolare sul territorio. Insospettita dai suoi movimenti, l’agente ha deciso di seguirlo accorgendosi che stava occultando nello zaino e sotto gli abiti diversa merce: cibo, alcune bottiglie di alcolici e persino un paio di scarpe che userà poco dopo per fuggire.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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