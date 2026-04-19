Liberi dal servizio bloccano ladro intento a rubare | arrestato 44enne

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Telese Terme, in seguito a un tentativo di furto. Il personale del Commissariato di Polizia ha fermato l’individuo mentre tentava di portare via della merce da un negozio. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, alcuni cittadini hanno bloccato l’uomo e l’hanno trattenuto fino all’arrivo delle autorità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il personale della Polizia di stato in servizio al Commissariato di PS di Telese Terme (BN), ha tratto in arresto un uomo per furto aggravato. L’uomo, un 44enne georgiano, era stato fermato da una Agente della Polizia di Stato e da un Vice Brigadiere della Guardia di Finanza, entrambi liberi dal servizio, i quali, resisi conto di un tentativo di furto da parte di alcune persone presso un supermercato di Telese Terme, riusciva a bloccare uno di essi. Intervenuti sul posto, gli operatori del Commissariato accertavano che questi aveva sottratto presso il supermercato prodotti alimentari per un valore di Euro 600 circa, occultandoli nella giacca e in una borsa.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Liberi dal servizio, bloccano ladro intento a rubare: arrestato 44enne Notizie correlate Marito e moglie bloccano un ladro che stava tentando di rubare uno scooterDurante un controllo serale, un equipaggio del nucleo radiomobile carabinieri di Catania ha raggiunto una coppia di colleghi, supportandoli... Ladro sorpreso a rubare, colpisce a sprangate due condomini: arrestatoReggio Emilia, 28 marzo 2026 – Con una spranga ha colpito due uomini che lo avevano scoperto a rubare nelle cantine di un condominio in zona stazione... Una raccolta di contenuti Si parla di: Como, poliziotto fuori servizio insegue e blocca il rapinatore; Giugliano, incendio nel campo rom: carabinieri arrestano 23enne. Rieti, poliziotti liberi dal servizio salvano anziano disperso nel boscoQuesta mattina un anziano di 84 anni, residente a Terracina (Latina), è stato ritrovato in un bosco della frazione di Santa Lucia di Giove Rotondo, nel comune di Pescorocchiano (Rieti), dopo essersi ... rainews.it