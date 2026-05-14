L'ex produttore Erik Fleming condannato al carcere per la morte di Matthew Perry | fu lui ad acquistare la droga
Un ex produttore è stato condannato a due anni e mezzo di carcere nel processo riguardante la morte dell’attore. È il quarto tra i cinque imputati coinvolti nel procedimento giudiziario. La condanna arriva dopo che è stato accertato che l’accusato aveva acquistato la droga che avrebbe portato alla morte dell’attore.
È stato condannato a due anni e mezzo di detenzione il quarto dei cinque imputati nel processo per la morte di Matthew Perry. Si tratta dell'ex produttore Erik Fleming che, all'epoca dei fatti, era consulente per le tossicodipendenze.🔗 Leggi su Fanpage.it
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