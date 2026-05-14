L'ex produttore Erik Fleming condannato al carcere per la morte di Matthew Perry | fu lui ad acquistare la droga

Un ex produttore è stato condannato a due anni e mezzo di carcere nel processo riguardante la morte dell’attore. È il quarto tra i cinque imputati coinvolti nel procedimento giudiziario. La condanna arriva dopo che è stato accertato che l’accusato aveva acquistato la droga che avrebbe portato alla morte dell’attore.

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