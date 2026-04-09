Il 8 aprile, un giudice ha condannato Jasveen Sangha a 15 anni di reclusione. Sangha, conosciuta come la “regina della ketamina”, era stata riconosciuta colpevole di aver venduto la sostanza a Matthew Perry, l’attore deceduto nel 2023. I genitori di Perry hanno espresso sentimenti di tristezza e dolore per la perdita del loro figlio. La condanna conclude un procedimento giudiziario legato alla vendita di droga che ha portato alla morte dell’attore.

Jasveen Sangha, nota come la “regina della ketamina” è stata condannata, mercoledì 8 aprile, dal giudice Sherilyn Peace Garnett a 15 anni di carcere per aver venduto a Matthew Perry la droga che lo ha ucciso nel 2023. La 42enne si era dichiarata colpevole ed è la terza imputata ad essere condannata delle cinque persone che si sono dichiarate colpevoli in relazione alla morte della star di “ Friends “. I pubblici ministeri avevano raccomandato una condanna a 15 anni per Sangha. Nei documenti presentati in tribunale, l’hanno descritta come la “regina della ketamina”, a capo di un’elaborata rete di spaccio di droga rivolta a una clientela di alto livello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La “regina della ketamina” Jasveen Sangha condannata a 15 anni di carcere: aveva venduto a Matthew Perry la droga che lo ha ucciso. I genitori dell’attore: “Tristezza e dolore opprimenti”

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Matthew Perry, ‘la regina della ketamina’ rischia 15 anni: chi è Jasveen Sangha, accusata della morte dell’attoreUna donna che ha ammesso di aver venduto a Matthew Perry la ketamina che lo ha ucciso sta per essere condannata.

'Ketamine Queen' gets 15-year sentence for selling Matthew Perry the drugs that killed him

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La regina della ketamina Jasveen Sangha condannata a 15 anni di carcere: aveva venduto a Matthew Perry la droga che lo ha ucciso. I genitori dell’attore: Tristezza e ...I pubblici ministeri avevano raccomandato una condanna a 15 anni per Sangha. Nei documenti presentati in tribunale, l'hanno descritta come la regina della ketamina. ilfattoquotidiano.it

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«La mia assistita si è assunta tutte le responsabilità». Così l’avvocato Mark Geragos aveva spiegato pubblicamente la posizione di Jasveen Sangha, la donna accusata di aver fornito la ketamina che ha causato la morte di Matthew Perry, l’attore amato dal pu - facebook.com facebook

Jasveen Sangha,la spacciatrice di Los Angeles che aveva venduto la ketamina che ha causato la morte di Matthew Perry,è stata condannata a 15 anni di prigione. La donna si era dichiarata colpevole lo scorso anno di cinque capi d’accusa federali legati all’o x.com