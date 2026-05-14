Lewandowski è sempre più vicino | Milan o Juve? Le ultime

Il contratto del calciatore polacco con il Barcellona scadrà il 30 giugno e, secondo le ultime notizie, il suo futuro potrebbe essere lontano dal club catalano. Nei mesi scorsi si è parlato di un possibile trasferimento in Italia, con Milan e Juventus come principali destinazioni. Finora, non ci sono state ufficialità riguardo a un accordo già raggiunto né conferme di trattative in corso.

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