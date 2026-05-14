Lewandowski è sempre più vicino | Milan o Juve? Le ultime

Da calciomercato.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il contratto del calciatore polacco con il Barcellona scadrà il 30 giugno e, secondo le ultime notizie, il suo futuro potrebbe essere lontano dal club catalano. Nei mesi scorsi si è parlato di un possibile trasferimento in Italia, con Milan e Juventus come principali destinazioni. Finora, non ci sono state ufficialità riguardo a un accordo già raggiunto né conferme di trattative in corso.

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Dove sarà il futuro di Lewandowski? A meno di clamorose sorprese, non al Barcellona. Secondo il giornalista polacco Tomasz Wlodarczyk di ‘Meczyki’, infatti, il quasi 38enne “è sempre più vicino a lasciare il club blaugrana” quattro anni dopo il suo arrivo e tre Liga vinte. Per la medesima fonte, Lewandowski “non accetterà l’offerta” di rinnovo al ribasso messa sul piatto da Laporta. L’ex Bayern Monaco non intende accettare un “ruolo meno incisivo all’interno della squadra”. Lui “vuole giocare e avere un impatto significativo sui risultati del club in cui intende proseguire la sua carriera”. Quella col Betis di domenica sera, quindi, sarà molto probabilmente la sua ultima partita coi catalani.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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