Sabato 9 maggio 2026 alle 15:30 si gioca la partita tra Stoccarda e Leverkusen, valida per il 32° turno di Bundesliga. La sfida potrebbe decidere già con una giornata di anticipo quale squadra raggiungerà l’ultimo posto disponibile per la qualificazione in Champions League. Entrambe le formazioni cercano punti fondamentali per mantenere o migliorare la loro posizione in classifica.

Turno numero 32 di Bundesliga e la sfida di cartello tra Stoccarda e Leverkusen potrebbe già assegnare con una giornata d’anticipo l’ultimo posto utile per andare in Champions League. Gli schwaben sono risorti dal 3 a 1 a Sinsheim, andando a impattare e rimanendo in corsa per l’obiettivo grosso. Una lotta a 3 squadre in cui adesso la differenza reti favorisce il werkself (+23) contro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Stoccarda-Leverkusen (sabato 09 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Notizie correlate

Hoffenheim-Stoccarda (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiMancano 3 giornate alla fine della Bundesliga e la sfida tra l’Hoffenheim e lo Stoccarda ha in palio un pezzo di qualificazione alla prossima...

Hoffenheim-Stoccarda (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiMancano 3 giornate alla fine della Bundesliga e la sfida tra l’Hoffenheim e lo Stoccarda ha in palio un pezzo di qualificazione alla prossima...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Stoccarda-Bayer Leverkusen: come vedere gratis il match di Bundesliga; Bundesliga, sabato chiave: si gioca la Champions e la salvezza; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Tripletta Shick che travolge il Lipsia! Il Leverkusen sale al 4° posto Champions: gli highlights.

Bayern, l'uragano Kane si abbatte sullo Stoccarda. Leverkusen ko, sale il WolfsburgIl Bayern Monaco è sempre più primo in Bundesliga. La squadra di Vincent Kompany continua a macinare vittorie, demolendo anche lo Stoccarda col punteggio di 5-0. Il club bavarese si trova ... tuttosport.com

Il punto sulla trentaduesima giornata di Bundesliga: La tripletta di Schick lancia il Bayer 04 Leverkusen nella corsa per un posto UEFA Champions League. Pari pirotecnico fra Hoffenheim e Stoccarda con le reti Toure e la doppietta di Kramaric rispondono gli - facebook.com facebook