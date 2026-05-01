Sabato 2 maggio alle 15:30 si disputa la partita tra l’Eintracht Francoforte e l’Amburgo, penultima giornata della Bundesliga. A tre turni dalla fine del campionato, la sfida riguarda la lotta per il settimo posto in classifica. L’incontro si svolge nello stadio dell’Eintracht, con le formazioni che si preparano a contendersi punti importanti in vista delle ultime partite stagionali.

A 3 giornate dalla fine della Bundesliga si infiamma la lotta per il settimo posto con l’Eintracht Francoforte che accoglie in casa l’Amburgo di Polzin. Gli Adler grazie alla finale di DFB Pokal tra Stoccarda e Bayern Monaco possono sperare di tornare in Europa e adesso sono appaiati al settimo posto con il Friburgo, avendo dalla loro il vantaggio della differenza reti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Eintracht Francoforte-Amburgo (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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