Stoccarda-Leverkusen sabato 09 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici Spareggio Champions alla Mercedes Benz Arena
Sabato 9 maggio 2026 alle 15:30 si giocherà alla Mercedes Benz Arena lo spareggio tra Stoccarda e Leverkusen, valido per il turno 32 della Bundesliga. La partita potrebbe determinare già con una giornata di anticipo quale squadra otterrà l’ultimo biglietto per la Champions League. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con i pronostici che fanno discutere gli appassionati.
Turno numero 32 di Bundesliga e la sfida di cartello tra Stoccarda e Leverkusen potrebbe già assegnare con una giornata d’anticipo l’ultimo posto utile per andare in Champions League. Gli schwaben sono risorti dal 3 a 1 a Sinsheim, andando a impattare e rimanendo in corsa per l’obiettivo grosso. Una lotta a 3 squadre in cui adesso la differenza reti favorisce il werkself (+23) contro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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