Stoccarda-Leverkusen sabato 09 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici Spareggio Champions alla Mercedes Benz Arena

Sabato 9 maggio 2026 alle 15:30 si giocherà alla Mercedes Benz Arena lo spareggio tra Stoccarda e Leverkusen, valido per il turno 32 della Bundesliga. La partita potrebbe determinare già con una giornata di anticipo quale squadra otterrà l’ultimo biglietto per la Champions League. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con i pronostici che fanno discutere gli appassionati.

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