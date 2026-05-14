L’Europarlamento boicotta l’intesa sui dazi con Donald E inguaia Berlino
L’Europarlamento ha deciso di non approvare l’accordo sui dazi con gli Stati Uniti, modificando gli emendamenti che avevano favorito un rappresentante della Commissione europea. Questa scelta ha portato a una reazione immediata da parte della Casa Bianca, che ha contestato la decisione. La conseguenza di questa presa di posizione si riflette anche sulle relazioni tra Bruxelles e Washington, con ripercussioni sulle trattative commerciali in corso. La situazione si è intensificata dopo le modifiche apportate all’accordo iniziale.
Gli ultimi sviluppi relativi alla vicenda dei dazi tra Usa e Ue possono essere seguiti credendo alla bufala dell’ennesimo «assalto» (titolo del Corriere della Sera del 3 maggio) di Donald Trump alla Ue. In alternativa, si può partire dalla dichiarazione dell’ad della Bmw Oliver Zipse (Financial Times di lunedì): «Abbiamo molto sostegno (nell’amministrazione Usa ndr), ma naturalmente solo se anche la prima parte dell’accordo verrà attuato dall’Unione Europea». Parole che descrivono la clamorosa inadempienza di cui è stata ed è tuttora colpevole la Ue nel dare attuazione all’accordo quadro di Turnberry in Scozia tra Donald Trump e Ursula von der Leyen del 27 luglio 2025. 🔗 Leggi su Laverita.info
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