L’Europarlamento boicotta l’intesa sui dazi con Donald E inguaia Berlino

L’Europarlamento ha deciso di non approvare l’accordo sui dazi con gli Stati Uniti, modificando gli emendamenti che avevano favorito un rappresentante della Commissione europea. Questa scelta ha portato a una reazione immediata da parte della Casa Bianca, che ha contestato la decisione. La conseguenza di questa presa di posizione si riflette anche sulle relazioni tra Bruxelles e Washington, con ripercussioni sulle trattative commerciali in corso. La situazione si è intensificata dopo le modifiche apportate all’accordo iniziale.

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