Donald Trump chiede alla Corte Suprema un nuovo giudizio sui dazi 

Un ex presidente degli Stati Uniti ha presentato un ricorso alla Corte Suprema per ottenere un riesame sui dazi commerciali. Nel documento, si afferma che alcuni Paesi e aziende si sarebbero approfittati del sistema per anni, beneficiando di miliardi di dollari che, secondo quanto scritto, non avrebbero dovuto ricevere. La richiesta si concentra sulla legittimità delle misure tariffarie adottate.

«Non ha senso che Paesi e aziende che hanno approfittato di noi per decenni, ricevendo miliardi e miliardi di dollari che non avrebbero dovuto ricevere, ora abbiano diritto a una ‘manna’ immeritata». Con queste parole Donald Trump, in un lungo post su Truth, torna ad attaccare la sentenza della Corte Suprema che definisce come il mondo non ha mai visto prima, a seguito di questa sentenza, «altamente deludente». «È possibile una nuova udienza o un nuovo giudizio su questo caso?», si chiede il presidente americano. Il 20 febbraio 2026 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la maggior parte dei dazi imposti dal presidente Usa verso paesi terzi. 🔗 Leggi su Open.online

Meloni: I dazi sono un errore Ma Trump chiede una nuova udienza alla Corte SupremaIn Italia, nel colloquio con Bloomberg, di cui la testata americana ha anticipato parte dei contenuti, la premier ha detto di aver riferito le sue preoccupazioni allo stesso Trump, spiegandogli che ... repubblica.it

