L’Unione europea ha deciso di sanzionare l’Italia per il modo in cui gestisce i contratti a tempo determinato del personale Ata nelle scuole. La Corte di giustizia europea ha stabilito che il sistema italiano viola le norme europee relative all’abuso di precariato. La decisione si riferisce specificamente alle modalità di assunzione e alle condizioni di lavoro di questo personale. La sentenza si basa su un'analisi delle pratiche adottate nel paese in relazione ai contratti a termine.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il sistema italiano di gestione del personale Ata nella scuola viola le normative europee sulla gestione dei contratti a tempo determinato. Secondo i giudici, infatti, lo Stato ha fatto un uso strutturale e prolungat o del lavoro precario per coprire posti che sono invece risultano essere permanenti e continuativi. La decisione nasce da un procedimento avviato dalla Commissione europea e riguarda il comparto del personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole italiane, considerato non conforme alla direttiva Ue 199970Ce. Perché questa sentenza della Corte Ue è diversa da altri procedimenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’Europa sanziona l’Italia per abuso di precariato per il personale Ata nella scuola

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