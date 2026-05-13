Contratti brevi personale Ata Corte Ue bacchetta l'Italia ministero | Presto norme per superare precariato

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza che mette sotto accusa il sistema italiano di assunzione del personale Ata attraverso contratti brevi. La decisione si basa sul fatto che le modalità di impiego sono incompatibili con le norme dell’UE sui contratti a tempo determinato. Il ministero del settore ha annunciato che a breve saranno adottate nuove norme per affrontare la questione del precariato.

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