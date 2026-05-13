Contratti brevi personale Ata Corte Ue bacchetta l'Italia ministero | Presto norme per superare precariato
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza che mette sotto accusa il sistema italiano di assunzione del personale Ata attraverso contratti brevi. La decisione si basa sul fatto che le modalità di impiego sono incompatibili con le norme dell’UE sui contratti a tempo determinato. Il ministero del settore ha annunciato che a breve saranno adottate nuove norme per affrontare la questione del precariato.
La Corte di Giustizia Ue in una sentenza boccia il sistema italiano di assunzione del personale Ata, perché "incompatibile con il diritto dell’UE sui contratti a tempo determinato". Il ministero dell'Istruzione annuncia: "Avviate iniziative per superare il precariato".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Supplenze ATA, la Corte Ue boccia i contratti a termine. Il Ministero risponde: “Norme vecchie, già avviate iniziative per superare il precariatoLa Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa sul ricorso sistematico a contratti a tempo determinato per il personale amministrativo,...
Leggi anche: Personale ATA, la Corte Ue condanna l’Italia sui contratti a termine: oggi diretta Anief con Marcello Pacifico
Temi più discussi: An e Quantum debeatur: l'analisi del Tribunale di Salerno sul CIA per supplenti brevi personale ATA; Emanata la circolare con le indicazioni operative per le supplenze 2026/27. Scelta sedi dal 16 al 29 luglio; Supplenze personale ATA 2026/27: graduatorie, accettazione della nomina e limiti alle supplenze brevi; Conti: Detassare il lavoro degli educatori, solo così stipendi adeguati.
Scuola, corte Ue boccia l'Italia: abuso di contratti brevi per il personale Ata - Facebook facebook
La Corte Ue ha bocciato l’ #Italia per abuso di contratti brevi!! Accolto ricorso Commissione europea contro sistema di reclutamento personale amministrativo, tecnico e ausiliario della #Scuola! #GovernoMeloni bocciato su tuttto e da tutti! DIMETTETEVI INCAP x.com
Contratti brevi personale Ata, Corte Ue bacchetta l’Italia, ministero: Presto norme per superare precariatoLa Corte di Giustizia Ue in una sentenza boccia il sistema italiano di assunzione del personale Ata, perché incompatibile con il diritto dell’UE ... fanpage.it
Personale Ata, contratti brevi violano diritto Ue: Italia bocciata da Corte di GiustiziaLeggi su Sky TG24 l'articolo Personale Ata, contratti brevi violano diritto Ue: Italia bocciata da Corte di Giustizia ... tg24.sky.it