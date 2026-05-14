Lettera aperta di due ragazze aretine ai candidati a sindaco di Arezzo

Due studentesse di Arezzo, sorelle, hanno scritto una lettera aperta rivolta ai candidati sindaco della città. Giorgia e Maria Vittoria Meacci frequentano rispettivamente l'ultimo anno del liceo classico “Francesco Petrarca” e il terzo anno del liceo “Vittoria Colonna” con indirizzo economico sociale. La loro comunicazione è rivolta ai rappresentanti politici in vista delle prossime elezioni comunali, senza altre specifiche sul contenuto o le richieste rivolte ai candidati.

Siamo due studentesse aretine, sorelle, ci chiamiamo Giorgia e Maria Vittoria Meacci, frequentiamo rispettivamente l'ultimo anno del liceo classico “Francesco Petrarca” in una classe Rondine (Cittadella della Pace) e il terzo anno del Liceo “Vittoria Colonna” indirizzo economico sociale. A. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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