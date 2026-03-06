Attrezzatura rubata in una scuola media la lettera aperta di 2 studentesse ai colpevoli | Chi ruba a una scuola ruba a chi sta imparando a diventare adulto

Due studentesse della scuola media Jona hanno scritto una lettera aperta ai ladri che hanno rubato attrezzature dall’auditorium della scuola. Nel testo, le ragazze esprimono il loro dispiacere per il furto e chiedono di restituire gli oggetti rubati. La lettera si rivolge direttamente ai colpevoli, sottolineando che chi ruba a una scuola ruba a chi sta imparando a diventare adulto.

