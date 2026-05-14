L' Eternità sul mare | viaggio nel lusso e nella bellezza a Taormina 

Da liberoquotidiano.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Taormina, si trova un hotel di lusso ricavato da un ex convento del Trecento. Il San Domenico Palace, A Four Seasons Hotel, si distingue per la sua posizione storica e l’architettura che mescola elementi antichi e moderni. La struttura offre camere e suite di alta gamma, con servizi dedicati a un pubblico internazionale. La presenza di un’area dedicata alla ristorazione e di spazi per eventi contribuisce a consolidare la sua reputazione nel settore alberghiero di fascia alta.

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Tra le mura di un ex convento del Trecento, il San Domenico Palace, A Four Seasons Hotel, continua a ridefinire il canone dell'ospitalità globale. Con una gestione magistrale dell’eredità siciliana, l’hotel si conferma non solo come destinazione, ma come un organismo vivente fatto di storia, scienza e mito. La sua genesi risale al 1374, quando il nobile Damiano Rosso donò i propri possedimenti per la creazione di un monastero domenicano. Per secoli, i corridoi che oggi profumano di essenze rare hanno risuonato del silenzio della clausura e del calpestio dei frati. Grazie al recente restauro, durato tre anni, sono riemerse colonne romane e incisioni settecentesche che erano rimaste celate per generazioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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