Il Papa nel Principato di Monaco | viaggio nella patria del lusso Una provocazione evangelica in tempi di guerra

Il Papa ha annunciato un viaggio nel Principato di Monaco, noto per il suo stile di vita caratterizzato dal lusso. La visita si svolgerà in un momento di tensioni internazionali, con conflitti aperti in diverse regioni. La scelta di questa destinazione ha suscitato commenti sulla coerenza tra il messaggio evangelico e il contesto di opulenza e ricchezza del luogo.

Città del Vaticano, 26 marzo 2026 – L’istinto grida al controsenso. In un contesto geopolitico internazionale che, dall’Iran all’Ucraina, mette a dura prova la “pace disarmata e disarmante” tanto invocata dal Papa, Leone XIV sceglie la Costa Azzurra per il prossimo viaggio apostolico. Sullo sfondo delle cartoline del Principato di Monaco si staglia lo sfarzoso Yacht club affacciato sul lembo più glamour del mar Ligure, non certo le macerie che sfregiano Beirut martellata da un mese dai raid israeliani; se nella terra della dinastia dei Grimaldi il Pil pro capite è il più alto del mondo, 256mila dollari, è a Gerusalemme che centinaia di lavoratori cristiani sono messi in ginocchio dalla crisi dei pellegrinaggi resi impossibili dal protrarsi e ampliarsi dei fronti di guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Papa nel Principato di Monaco: viaggio nella patria del lusso. Una provocazione (evangelica) in tempi di guerra Articoli correlati Leone XIV, storico viaggio nel Principato di Monaco. Sarà il primo Papa a visitarloCon l’arrivo della primavera, Leone XIV ha deciso di uscire dal «letargo giubilare e post-giubilare». Papa Leone, 28 marzo nel Principato di Monaco. Primo PonteficePubblicato oggi il programma ufficiale del viaggio apostolico di Papa Leone nel Principato di Monaco previsto il 28 marzo prossimo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il Papa nel Principato di Monaco... Temi più discussi: Il Papa nel Principato di Monaco, Paese piccolo ma dai grandi orizzonti; Aperto il sito per la Visita del Papa nel Principato di Monaco; Il principe Alberto: Il Papa a Monaco? Una benedizione. Non pensavo accettasse subito l'invito. Con Charlène lo aspetto sabato al Rocher; Possibile un viaggio del pontefice nel Principato di Monaco. Il Papa nel Principato di Monaco: viaggio nella patria del lusso. Una provocazione (evangelica) in tempi di guerraLeone XIV è atteso sabato in Costa Azzurra per una visita-lampo. Il Pontefice sulle orme di Gesù a casa del ricco Zaccheo ... msn.com Principato di Monaco: l'attesa per papa Leone XIV. I luoghi che visiterà il ponteficeIl Principato di Monaco è uno degli stati più antichi del mondo e il secondo Paese più piccolo del globo, dopo lo Stato della Città del Vaticano: la sua origine si fa risalire generalmente ... acistampa.com Alberto di Monaco con Charlene Wittstock e la sorella Caroline riaprono il Giardino esotico del Principato. E la borsetta è a tema Guarda le foto - facebook.com facebook Viaggio Apostolico di #PapaLeoneXIV nel Principato di Monaco Sabato #28marzo, speciale del programma @chiesatv2000 e copertura integrale della giornata con dirette e approfondimenti In diretta dalle 9.10 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Pla x.com