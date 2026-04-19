Castello Aragonese | 5 mostre d’arte per un viaggio nella bellezza

Il Castello Aragonese ospita cinque mostre d’arte durante la manifestazione Primavera della Bellezza 2026. Le esposizioni, che si svolgono all’interno del castello, sono dedicate a diverse discipline artistiche e sono aperte al pubblico. L’evento coinvolge il territorio circostante, offrendo un’occasione di visita e scoperta culturale. Le mostre rappresentano un’occasione per esplorare diverse espressioni artistiche in un contesto storico e architettonico di rilievo.

Il Castello Aragonese si trasforma in un palcoscenico artistico multidisciplinare con la manifestazione Primavera della Bellezza 2026, un evento che coinvolge il territorio attraverso cinque esposizioni distinte. L’iniziativa, promossa dall’AIParC nazionale sotto la guida del presidente Salvatore Timpano, è programmata per svolgersi tra l’11 e il 24 aprile, offrendo ai visitatori un percorso che attraversa diversi livelli e linguaggi espressivi all’interno del maniero. Un viaggio tra memoria storica e partecipazione attiva. L’esperienza inizia nell’atrio del castello, dove Domenico Colella propone un laboratorio esperienziale focalizzato sulla tecnica di coniazione di monete antiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castello Aragonese: 5 mostre d’arte per un viaggio nella bellezza Notizie correlate Primavera della Bellezza AIParC: cinque mostre da visitare al Castello AragoneseDall’11 al 24 aprile il Castello Aragonese ha aperto i suoi spazi alla “Primavera della Bellezza 2026” ideata dall’AIParC nazionale e dal suo... Dalle mostre al Castello Aragonese ai concerti in piazza: la Primavera della Bellezza arriva in cittàAl via dall'11 al 24 aprile la terza edizione della Primavera della Bellezza, Festival delle Arti nella stagione del risveglio con eventi culturali... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Notizie - LA PRIMAVERA DELLA BELLEZZA - terza edizione; Al Medimex a Taranto mostra sui Ramones e mapping sul Castello Aragonese; Reggio si risveglia: tagliato il nastro della Primavera della Bellezza al Castello Aragonese; Foto: Al Medimex a Taranto mostra sui Ramones e mapping sul Castello Aragonese. Al Medimex a Taranto una mostra sui Ramones e videoproiezioni sulla facciata del Castello AragoneseFoto di Roberta Bayley dal 17 giugno al 6 luglio al museo archeologico MArTA. Dal 19 al 21 giugno lo show visivo sul punk Hey! Ho! Let's go! rainews.it Ischia, al Castello Aragonese la mostra in ricordo di Antonio Mattera: aperta al pubblico per tutto il mese di giugnoIl Castello Aragonese, fu acquistato nel 1912 da Nicola Ernesto Mattera padre di quattro figli tra cui Antonio Mattera. Antonio trascorse tutta la sua vita affianco al padre coadiuvandolo nei lavori ... ilmattino.it “Primavera della Bellezza” accende il Castello Aragonese di Reggio Calabria: cinque mostre per un viaggio immersivo nell’arte facebook Castello Aragonese di Castrovillari (CS), fu creato potenziando una precedente struttura medievale (sveva) per volere del Re Ferdinando I d'Aragona intorno al 1488. La progettazione è eseguita dell'architetto militare di corte Francesco di Giorgio Martini. #Cal x.com