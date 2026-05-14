L' estate nei tuoi occhi | le star nella prima foto dal set del film

La pagina ufficiale della serie su Prime Video ha pubblicato una foto che mostra alcune delle star presenti sul set dell'ultimo film della saga. La fotografia, scattata durante le riprese, ritrae gli attori mentre si preparano per le scene. L’immagine include dettagli riguardanti l’ambiente e gli abiti indossati, senza rivelare elementi della trama. La pubblicazione conferma l’avvio delle riprese del nuovo capitolo, che si svolgono in una location non specificata.

La pagina ufficiale della serie targata Prime Video ha condiviso uno scatto per annunciare ufficialmente l'inizio delle riprese dell'ultimo capitolo della storia. Prime Video ha condiviso online la prima foto ufficiale scattata sul set del film che concluderà la storia iniziata negli episodi della serie L'estate nei tuoi occhi. Lo scatto ritrae infatti gli interpreti di Belly Conklin e Conrad Fisher, ovvero Lola Tung e Christopher Briney. La prima foto dal set del film Il post pubblicato su Instagram sulla pagina dedicata alla serie L'estate nei tuoi occhi è accompagnato dalla semplice domanda "Vi sono mancati?", prima di confermare che la produzione è ufficialmente iniziata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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