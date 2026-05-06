Durante le riprese del nuovo film tratto da una nota serie di successo su Prime Video, la produzione ha diffuso un avviso ai fan, chiedendo loro di mantenere le distanze dal set. La richiesta mira a garantire un ambiente tranquillo e a prevenire la diffusione di dettagli sulla lavorazione. La produzione ha specificato l’importanza di rispettare queste indicazioni per assicurare il corretto svolgimento delle riprese e tutelare la riservatezza del progetto.

Sono in corso le riprese del film ispirato alla serie di successo Prime Video e la produzione mette in guardia ai fan nel tentativo di ottenere un 'ambiente protetto' ed evitare spoiler. Troppo amore può far male. Da qui deriva l'accorato appello di Amazon ai fan del teen romance L'estate nei tuoi occhi. Sono attualmente in corso in Nord Carolina le riprese di The Summer I Turned Pretty: The Movie, che torna a raccontare le vicende dei protagonisti dello show di successo. Naturalmente non mancano i curiosi che affollano le location cercando di immortalare con foto e video i loro beniamini per poi condividere il tutto sui social media ed è proprio ciò che Amazon vorrebbe evitare.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L’estate nei tuoi occhi, la richiesta di Amazon ai fan: "State lontani dal set del film!"

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