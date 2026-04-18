Sciacalli sfruttano la rapina in banca a Napoli per truffare gli anziani | si fingono carabinieri per rubare l'oro

Un tentativo di truffa si sta diffondendo tra gli anziani di Napoli, dove dei malintenzionati si spacciano per carabinieri per approfittare della rapina avvenuta in una banca. Alcuni individui si sono presentati alle vittime, dichiarando di essere coinvolti nelle indagini, con l’obiettivo di sottrarre oro e beni di valore. La vicenda si collega a un episodio di rapina che ha avuto luogo in una filiale della città, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza delle persone più vulnerabili.