In appena 12 puntate, Stefano ha raggiunto una vincita totale di 350 mila euro nel programma televisivo “L’Eredità”. Alla fine della sua serie di successi, ha pronunciato una dichiarazione d’amore nel corso della puntata finale. Questa vittoria rappresenta la terza super vincita per Stefano nel format, diventando così uno dei concorrenti con il risultato più alto nella storia del programma. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media.

Record storico a L'Eredità con Stefano, il super campione del momento. Da quando è arrivato nel game show di Rai 1, il concorrente ha conquistato non solo le simpatie degli spettatori e di Marco Liorni, ma ha anche messo a segno tre grosse vincite. Gli sono bastate appena 12 puntate per superare quel traguardo che finora apparteneva all’indimenticabile Guido Gagliardi, vincitore di 337.000 euro. Un risultato clamoroso che consegna Stefano agli annali della storica trasmissione, trasformandolo nel nuovo simbolo del quiz preserale più amato della tv italiana. Oltre a Stefano e Caterina, quest’ultima reduce da una Ghigliottina poco fortunata, altri cinque concorrenti hanno cercato di conquistare almeno un posto al Triello. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - L’Eredità, cifra record per Stefano con la terza super vincita: nel finale una romantica dichiarazione d’amore

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