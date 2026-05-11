Anticipazioni Uomini e Donne 11-15 maggio | Alessio sorprende Debora con una dichiarazione romantica Gemma perde la pazienza studio nel caos

La settimana di “Uomini e Donne” dal 11 al 15 maggio è stata caratterizzata da diversi momenti intensi. Durante le puntate, un corteggiatore ha fatto una dichiarazione romantica a una delle dame, sorprendendola. Nel corso degli episodi, un’altra protagonista ha perso la pazienza, creando scompiglio nello studio. La trasmissione ha mostrato anche altri episodi che hanno suscitato discussioni tra i partecipanti.

Settimana ricca di emozioni e colpi di scena a “Uomini e Donne“, in onda su Canale 5 da lunedì 11 a venerdì 15 maggio. Le nuove registrazioni del dating show condotto da Maria De Filippi vedranno protagonisti sia il trono over che il trono classico, tra addii romantici, scontri accesi e tensioni sempre più evidenti.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Uomini e Donne, anticipazioni febbraio 2023: Riccardo Guarnieri lascia lo studio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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