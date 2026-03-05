Il 4 marzo, all’Udienza Generale in Piazza San Pietro, Leone XIV ha rivolto il suo saluto a pellegrini e turisti provenienti da tutto il mondo. Durante l'intervento, ha parlato della Chiesa come realtà che combina aspetti visibili e spirituali, sottolineando che non esiste opposizione tra il Vangelo e l’istituzione. Il Papa ha così condiviso un messaggio rivolto a tutti i presenti.

Si apre il sipario. All’Udienza Generale in Piazza San Pietro, il 4 marzo, Leone XIV ha salutato pellegrini e turisti da tutto il mondo, parlando della «Chiesa, realtà visibile e spirituale». Prima di prendere parola, però, il Papa ha tratto energia da un lungo giro in papamobile. Poi, finalmente, si è schiarito la voce e ha iniziato una riflessione sulla Costituzione dogmatica Lumen Gentium. Si tratta del documento promulgato da Paolo VI il 21 novembre 1964, durante il Concilio Vaticano II. Uno dei testi fondamentali del Concilio, che ridefinisce la Chiesa non solo come gerarchia, ma come «Popolo di Dio», «Corpo mistico di Cristo» e sacramento di salvezza. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leone XIV come Benedetto XVI: «Non c’è opposizione tra Vangelo e istituzione»

Papa Leone XIV cita Papa Benedetto XVI: "Non c'è spazio per Dio se non c'è per l'uomo"(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 24 dicembre 2025 "Così attuali, le parole di Papa Benedetto XVI ci ricordano che sulla terra non c'è spazio per...

Is the Church BROKEN Pope Leo XIV Today General Audience

