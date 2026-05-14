Leno | endometriosi tra riabilitazione e alimentazione incontro alla farmacia comunale

Il 19 maggio 2026 a Porzano di Leno si svolgerà un evento gratuito dedicato all’endometriosi, organizzato da un’associazione locale. La serata si concentrerà su temi come la riabilitazione e l’alimentazione, con incontri e interventi rivolti al pubblico. L’obiettivo è offrire informazioni e supporto a chi convive con questa condizione, sottolineando l’importanza di un approccio che coinvolga sia aspetti fisici sia alimentari. L’evento si terrà presso la farmacia comunale del paese.

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