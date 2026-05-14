Leno | endometriosi tra riabilitazione e alimentazione incontro alla farmacia comunale
Il 19 maggio 2026 a Porzano di Leno si svolgerà un evento gratuito dedicato all’endometriosi, organizzato da un’associazione locale. La serata si concentrerà su temi come la riabilitazione e l’alimentazione, con incontri e interventi rivolti al pubblico. L’obiettivo è offrire informazioni e supporto a chi convive con questa condizione, sottolineando l’importanza di un approccio che coinvolga sia aspetti fisici sia alimentari. L’evento si terrà presso la farmacia comunale del paese.
Il corpo non si cura solo con una diagnosi. Si accompagna, si ascolta, si nutre. È da questa consapevolezza che nasce la serata del 19 maggio 2026 a Porzano di Leno (BS): un appuntamento gratuito e aperto al pubblico, organizzato dall’A.P.E. (Associazione Progetto Endometriosi) in collaborazione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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