Lenergy Pisa Beach Soccer | Leonardo Tararà all' europeo U20

Il torneo europeo Under 20 di beach soccer prenderà il via giovedì 23 aprile 2026 a Viareggio, con la prima edizione in programma. Tra i partecipanti figura anche il giocatore dell’energy Pisa Beach Soccer, Leonardo Tararà, che prenderà parte alla competizione. La fase iniziale si svolgerà nelle spiagge della città toscana, con squadre provenienti da diversi Paesi europei. La manifestazione durerà alcuni giorni e coinvolgerà giovani atleti del settore.

Al via giovedì 23 aprile 2026 la prima edizione dell’Europeo Under 20 di beach soccer, che farà il suo debutto a Viareggio. Tra i convocati della Nazionale azzurra figura anche il nerazzurro Leonardo Tararà, capocannoniere dello scorso Campionato Under 20 e prodotto del settore giovanile del.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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