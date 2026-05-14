L’emorragia invisibile | il calcio italiano e il prezzo altissimo della pirateria

Da digital-news.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno, più di 300 milioni di euro vengono sottratti al calcio italiano a causa della pirateria, secondo quanto riferito dalla Lega Serie A. Questa perdita influisce sui bilanci dei club e sugli investimenti destinati allo sport, mettendo a rischio la stabilità e il progresso del sistema calcistico nazionale. La problematica, definita come un’emorragia invisibile, riguarda principalmente le attività illecite di distribuzione di contenuti e partite senza autorizzazione. La questione viene considerata urgente per le conseguenze economiche che comporta.

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La pirateria sottrae oltre 300 milioni al calcio italiano ogni anno: l’allarme della Lega Serie A e l’impatto su club,investimenti e futuro del sistema sportivo. Il calcio italiano si trova oggi a fronteggiare una minaccia che va ben oltre la crisi dei risultati sul campo o le fluttuazioni del mercato dei trasferimenti. Si tratta di un’ emorragia finanziaria costante e silenziosa, un furto d’identità e di risorse che sottrae ogni anno al sistema oltre 300 milioni di euro. Questa cifra non rappresenta soltanto un buco di bilancio, ma una vera e propria zavorra che impedisce al movimento sportivo nazionale di compiere quel salto di qualità necessario per competere ai massimi livelli globali. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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