Volkswagen torna in utile ma il prezzo è altissimo | via 50mila dipendenti Ecco il nuovo piano

Volkswagen ha annunciato che prevede di ridurre di 50mila il numero di dipendenti entro il 2030, come parte del nuovo piano strategico. La decisione è stata comunicata dall'amministratore delegato in una lettera agli azionisti, accompagnata dai risultati finanziari del 2025. La società ha dichiarato di essere tornata in utile, ma con un impatto significativo sui posti di lavoro.

Il gruppo Volkswagen punta a una riduzione di 50mila posti di lavoro entro il 2030. Lo ha annunciato l'amministratore delegato, Oliver Blume, nella lettera agli azionisti sui risultati del 2025. L'obiettivo rientra in un piano di efficientamento che mira a risparmi annui superiori ai 6 miliardi di euro entro la fine del decennio. Nel 2025 i risparmi hanno già raggiunto il miliardo di euro, con un organico sceso del 2% a 662.900 unità. La nuova soglia di esuberi aggiorna i precedenti accordi sindacali, "che stimavano un taglio di 35.000 dipendenti". Il bilancio 2025 segna il ritorno all'utile netto per 439 milioni di euro, dopo la perdita di 2,25 miliardi dell'anno precedente.