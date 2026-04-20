Un nuovo rapporto evidenzia errori in corsia e casi di depressione tra gli infermieri dell’emergenza. La situazione si manifesta in diverse regioni italiane, tra cui Roma e la Toscana, con un aumento delle segnalazioni di problemi di salute mentale legati alle condizioni di lavoro. I dati raccolti mostrano un collegamento tra le difficoltà quotidiane nei reparti e il benessere psicologico del personale sanitario.

Un grido di allarme che da Roma risuona forte e chiaro, estendendo la sua eco fino alle corsie dei presidi ospedalieri della Toscana e di tutta la Penisola. Nei reparti di emergenza-urgenza non si combatte più soltanto contro i turni massacranti, le carenze di organico e gli stipendi inadeguati al costo della vita, ma contro un nemico silenzioso e altrettanto devastante: il ‘distress morale’. A delineare i contorni di questa crisi senza precedenti è il sindacato Nursing Up, che attraverso l’incrocio delle più recenti indagini scientifiche internazionali relative al biennio 2025-2026 descrive un sistema sanitario ormai incapace di tutelare l’etica e la tenuta psicologica dei propri professionisti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Errori in corsia e depressione: il prezzo altissimo del ‘distress morale’ per gli infermieri dell’emergenza

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•.*´•• 'O PRUVERBIO D' 'O JUORNO ••`*.• di Gianni Polverino ’E ccarcere so’ cchiene ’e ggente ca tène raggione. O perchè costretti a delinquere da effettive necessità o perchè vittime di errori giudiziari. https://www.facebook.com/NAPOLICENTROSTORIC - facebook.com facebook

#UnaVistaCambiata @VentagliP Si può imparare tantissimo dagli errori degli istituzioni Cose che non si leggono nei libri Neanche nei giornali x.com