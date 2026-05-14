Stasera, all’Eurovision Song Contest di Vienna, il gruppo ucraino Leleka parteciperà alla seconda semifinale con il brano intitolato Ridnym. La loro esibizione rappresenta l’Italia tra le nazioni in gara, con l’obiettivo di qualificarsi per la finale. Leleka è composto da membri che si sono preparati negli ultimi mesi, portando sul palco un pezzo che si distingue per la sua interpretazione e musica. La loro presenza si aggiunge alle altre performance in questa fase della competizione.

Leleka è il gruppo che stasera rappresenterà l’Ucraina all’Eurovision Song Contest di Vienna, nella seconda semifinale con il brano Ridnym. L’artista ucraina Viktorija Leleka dopo aver ha proseguito la sua formazione musicale conseguendo un master in composizione jazz a Dresda e studiando composizione cinematografica all’Università del Cinema di Babelsberg, nel 2016 si trasferisce a Berlino, quando ha fondato il gruppo originariamente composto dalla cantante, Robert Wienröder al piano, Thomas Kolyarchyk (contrabbasso) ed il batterista Jakob Hegner. La band si è fatta conoscere esibendosi nei principali festival jazz, conquistando importanti riconoscimenti come l’European Young Jazz Talent nel 2018, mentre l’anno successivo ha sfiorato la vittoria dello Young Munich Jazz Prize di Monaco Di Baviera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Leleka, chi è il gruppo ucraino in gara all’Eurovision Song Contest

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