I Bandidos Do Cante sono un gruppo portoghese che parteciperà all’Eurovision Song Contest 2026 con il brano Rosa. La loro esibizione si terrà questa sera durante la prima semifinale, che si svolge allo Wiener Stadthalle di Vienna e sarà trasmessa in diretta su Raidue.

Bandidos Do Cante sono il gruppo che con il brano Rosa rappresenterà il Portogallo all’ Eurovision Song Contest nella prima semifinale prevista stasera dallo Wiener Stadthalle di Vienna in diretta su Raidue. I Bandidos Do Cante all’Eurovision Song Contest con il brano Rosa. Formatosi a Bejo nel 2022, il gruppo è composto da Miguel Costa, Duarte Farias, Francisco Raposo, Luís Aleixo e Francisco Pestana. Il quintetto porta con sé l’essenza del Cante Alentejano, un modo tradizionale di cantare in Alentejo (riconosciuto dall’ UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità ), intrecciato con un suono pop contemporaneo. Il loro singolo di debutto, Amigos Coloridos, fece scalpore al momento del lancio, diventando a breve la canzone più trasmessa dalla radio portoghese.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i Bandidos Do Cante, il gruppo portoghese in gara all’Eurovision Song Contest 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

All 35 Songs of the Eurovision Song Contest 2026 | #Eurovision2026

Notizie correlate

Leggi anche: Chi ha vinto San Marino Song Contest 2026? La vincitrice è Senhit feat Boy George in gara all’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna

Eurovision Song Contest 2026, chi sono i concorrentiSaranno 35 i Paesi in gara, con tre ritorni attesi da tempo: Bulgaria, Moldavia e Romania rientrano infatti nella competizione dopo alcuni anni di...

Argomenti più discussi: Eurovision Song Contest 2026, la guida: dai cantanti alle scalette; Eurovision 2026: il testo di Rosa dei Bandidos do Cante (Portogallo); Eurovision 2026, chi sono i 35 cantanti in gara: il significato delle canzoni e i grandi rivali di Sal Da Vinci; Eurovision 2026 pagelle Parte 3: da Lituania a Regno Unito.

2026 Semi Final 1 Pre-contest Song Watch Party | 20:00 CEST - reddit.com reddit

Chi vince l’Eurovision 2026? Quote scommesse, pronostici e favoritiLe quote scommesse sul vincitore dell'Eurovision 2026: ecco chi sono i favoriti e le chance di Sal Da Vinci, in gara in rappresentanza dell'Italia. money.it