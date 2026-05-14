L’eleganza di Kate Middleton conquista l’Italia

Da 361magazine.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kate Middleton è arrivata in Italia e ha visitato Reggio Emilia, dove si è fermata per alcune ore. Durante la sua permanenza ha incontrato rappresentanti locali e partecipato a eventi pubblici, indossando abiti eleganti e curati nei dettagli. La visita si inserisce in un itinerario ufficiale e si è svolta nel rispetto delle misure di sicurezza previste. La duchessa di Cambridge ha attirato l’attenzione di molti presenti all’evento.

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Kate Middleton ha fatto tappa in Italia e ha scelto Reggio Emilia per una visita che ha unito istituzione e stile. La Principessa del Galles è arrivata nel cuore dell’Emilia con un look sobrio e raffinato, confermando ancora una volta la sua reputazione di icona di eleganza misurata. Per l’occasione ha optato per un tailleur dai toni neutri, linee pulite e accessori minimal. Niente eccessi, solo dettagli curati che hanno attirato l’attenzione senza distoglierla dal motivo della visita. La passeggiata per il centro di Reggio Emilia è stata l’occasione per incontrare le autorità locali e alcuni rappresentanti di realtà impegnate nel sociale. Sorriso misurato, saluti al pubblico e conversazioni brevi ma cordiali: Kate ha mantenuto il tono istituzionale che ci si aspetta da un membro della famiglia reale britannica in visita ufficiale.🔗 Leggi su 361magazine.com

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