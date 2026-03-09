Durante il Commonwealth Day 2026, Kate Middleton ha indossato un abito elegante degli anni ’80 e orecchini di perle mentre partecipava all’evento all’Abbazia di Westminster. La presenza della duchessa rafforza l’immagine di unione tra i membri della famiglia reale durante la cerimonia, che ha visto anche altri rappresentanti della monarchia britannica. La giornata ha sottolineato l’importanza delle tradizioni e della coesione all’interno del contesto monarchico.

K ate Middleton è la “colla” che tiene unita una monarchia che rischia di finire in mille pezzi. Il ritorno dei Windsor all’Abbazia di Westminster per il Commonwealth Day 2026 ha regalato ai sudditi un’immagine di compattezza e stile. E gran parte del merito è proprio della principessa del Galles: in una giornata carica di significati, specialmente dopo gli scandali che hanno travolto l’ex principe Andrea, la futura regina è apparsa radiosa nel suo look blu che omaggiava la regina Elisabetta. Una prova di “royal unity” che ha dato forza al principe William e a re Carlo III. Kate Middleton: i royal look più belli. guarda le foto Kate Middleton, il look per il Commonwealth Day 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Kate Middleton, eleganza anni ’80 (e orecchini di perle) al Commonwealth Day 2026

