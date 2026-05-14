Kate Middleton ha trascorso un giorno in Italia, attirando l’attenzione non solo per l’abbigliamento ma anche per aver parlato in italiano con alcuni bambini. La sua presenza ha suscitato molta attenzione, e il suo stile è stato definito da alcuni come elegante e raffinato. La duchessa ha incontrato diverse persone durante la visita, lasciando un’impressione positiva tra chi ha avuto modo di conoscerla.

Kate Middleton ha conquistato letteralmente l’Italia: le è bastato un solo giorno per affascinare tutti e non solo grazie al suo look. Ma non è finita qui. Infatti, oggi 14 maggio la Principessa del Galles ha un fitto programma di visite prima di ripartire per Londra. Si vocifera che ci sia anche un tour da Max Mara. Kate Middleton parla italiano e si presenta con un nuovo nome. Nel suo primo giorno a Reggio Emilia, Kate Middleton è stata accolta da una folla festante. Ad attenderla in Piazza Camillo Prampolini, dove si trova il Municipio, non c’erano solo le autorità, ma anche una cinquantina di bambini di alcune scuole locali. Come è noto,...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton parla italiano coi bambini. “Eleganza stratosferica”

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