Leïla Bekhti Pio Marmaï Eye Haïdara il Festival di Cannes 2026 visto da Jonas Unger

Il fotografo Jonas Unger ha seguito il Festival di Cannes 2026, spostandosi tra il Palais e gli hotel di lusso per realizzare servizi fotografici destinati a Vanity Fair. Durante l’evento, ha immortalato gli ospiti e le atmosfere della manifestazione, concentrandosi su dettagli e momenti di scena. Tra le personalità presenti, sono stati catturati scatti di alcune attrici e attori noti, che hanno attirato l’attenzione dei fotografi e dei media presenti alla manifestazione.

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