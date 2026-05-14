Leïla Bekhti Pio Marmaï Eye Haïdara il Festival di Cannes 2026 visto da Jonas Unger
Il fotografo Jonas Unger ha seguito il Festival di Cannes 2026, spostandosi tra il Palais e gli hotel di lusso per realizzare servizi fotografici destinati a Vanity Fair. Durante l’evento, ha immortalato gli ospiti e le atmosfere della manifestazione, concentrandosi su dettagli e momenti di scena. Tra le personalità presenti, sono stati catturati scatti di alcune attrici e attori noti, che hanno attirato l’attenzione dei fotografi e dei media presenti alla manifestazione.
Il fotografo Jonas Unger si muove dal Palais agli hotel di lusso per Vanity Fair, in occasione del Festival di Cannes 2026 +++dropcap In una camera all’ultimo piano del Majestic risuona All Night Long. Seduta sul letto, Eye Haïdara si concede finalmente un momento di respiro con la sua squadra, dopo settimane di preparazione e tensione. L’attrice ha appena portato a termine una prova tutt’altro che semplice: fare da madrina alla cerimonia d’apertura del Festival di Cannes 2026. Meno di un’ora dopo il via ufficiale della 79ª edizione, posa per Vanity Fair ancora in abito da gala: una lunga creazione in seta nera firmata Celine e diamanti Messika. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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